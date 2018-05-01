Салах добился, чтобы его изображение убрали с самолёта сборной Египта по футболу

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах добился, чтобы его изображение было убрано с самолёта сборной Египта.

«Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии», — приводит слова министра спорта Египта Халеда Абд Эль-Азиза Daily Mail cо ссылкой на Twitter.

Один из официальных спонсоров египетской команды разместил фото Салаха на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков и персонал египетской национальной команды. Однако у Салаха заключён спонсорский контракт с другой конкурирующей компанией.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах стал участником конфликта с Египетской футбольной ассоциацией.