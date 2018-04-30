Салах конфликтует с Федерацией футбола Египта из-за использования имиджевых прав

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал участником конфликта с Египетской футбольной ассоциацией.

Об этом сообщает Yahoo Sport.

Причиной разногласий между сторонами стало изображение футболиста на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков национальной команды страны.

Обвинения в адрес перевозчика предоставил агент Салаха Рами Аббас, который заявил, что футбольные чиновники не имеют права бесплатно использовать изображение Салаха. В ассоциации назвали поведение Аббаса непристойным.

«Я очень расстроен тем, что ситуация получила такое продолжение. Надеялся, что переговоры пройдут иначе. Мы постараемся найти решение. Спасибо всем за поддержку», — написал Салах в Twitter.

Ранее сообщалось, что Салах может пропустить остаток чемпионата Англии по футболу из-за дисквалификации.