Салах конфликтует с Федерацией футбола Египта из-за использования имиджевых прав

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Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал участником конфликта с Египетской футбольной ассоциацией.

Об этом сообщает Yahoo Sport.

Причиной разногласий между сторонами стало изображение футболиста на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков национальной команды страны.

Обвинения в адрес перевозчика предоставил агент Салаха Рами Аббас, который заявил, что футбольные чиновники не имеют права бесплатно использовать изображение Салаха. В ассоциации назвали поведение Аббаса непристойным.

«Я очень расстроен тем, что ситуация получила такое продолжение. Надеялся, что переговоры пройдут иначе. Мы постараемся найти решение. Спасибо всем за поддержку», — написал Салах в Twitter.

Ранее сообщалось, что Салах может пропустить остаток чемпионата Англии по футболу из-за дисквалификации.

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