СМИ: Салах может пропустить остаток чемпионата Англии по футболу из-за дисквалификации

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может быть дисквалифицирован на три матча Английской премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, египтянина могут отстранить за эпизод в матче 36-го тура чемпионата со «Сток Сити». В первом тайме он в борьбе с защитником Брюно Мартинсом попытался ударить соперника кулаком в голову. Однако главный арбитр Андре Марринер не заметил этот эпизод.

Несмотря на это, видеозапись инцидента доступна в социальных сетях. Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA) видеозаписи эпизодов, не замеченных главным судьёй матча, передаются в специальную комиссию FA, которая выносит вердикт после просмотра нарушений. Ожидается, что решение по Салаху будет принято в течение 24 часов.

Таким образом, лучший бомбардир чемпионата Англии может пропустить последние два матча текущего сезона, а также один следующего.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» обратил внимание Салаха на гол Берхамова.