«Бостон» одержал победу над «Филадельфией» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» на домашней площадке одержал победу над «Филадельфия Севенти Сиксерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 117:101.

В составе «Селтикс» самыми результативными стали Терри Розье с 29 очками, Джейсон Тейтум (28) и Эл Хорфорд (26).

У «Филадельфии» дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко и сделавший 13 передач.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0. Второй матч состоится в Бостоне 3 мая.

Ранее «Хьюстон Рокетс» на своей площадке одержал победу над «Юта Джаз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

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