«Бостон» одержал победу над «Филадельфией» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА
Встреча завершилась со счётом 117:101.
В составе «Селтикс» самыми результативными стали Терри Розье с 29 очками, Джейсон Тейтум (28) и Эл Хорфорд (26).
У «Филадельфии» дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко и сделавший 13 передач.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0. Второй матч состоится в Бостоне 3 мая.
Ранее «Хьюстон Рокетс» на своей площадке одержал победу над «Юта Джаз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.