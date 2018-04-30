Леброн Джеймс побил рекорд НБА по перехватам в плей-офф

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Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индиана Пэйсерс» побил рекорд по количеству перехватов в плей-офф.

В активе Леброна теперь 399 перехватов, что является новым рекордом НБА. Предыдущим обладателем достижения был легендарный форвард Скотти Пиппена, который завершил карьеру с показателем 395 перехватов.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.

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