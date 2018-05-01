Сёмин: «Локомотиву» остаётся один шаг до чемпионства, и мы этот шаг сделаем

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил уверенность, что его команда станет чемпионом России по футболу сезона-2017/18.

«Локомотиву» по-прежнему остаётся один шаг до чемпионства. И мы этот шаг сделаем», — цитирует Сёмина Sport24.

«Железнодорожники» не могут победить в трёх матчах подряд. Для чемпионства «Локомотиву» в двух оставшихся турах надо набрать два очка.

Ранее президент московского «Локомотива» Илья Геркус остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Краснодара» в гостевом матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги.