Сёмин: «Локомотиву» остаётся один шаг до чемпионства, и мы этот шаг сделаем
«Локомотиву» по-прежнему остаётся один шаг до чемпионства. И мы этот шаг сделаем», — цитирует Сёмина Sport24.
«Железнодорожники» не могут победить в трёх матчах подряд. Для чемпионства «Локомотиву» в двух оставшихся турах надо набрать два очка.
Ранее президент московского «Локомотива» Илья Геркус остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Краснодара» в гостевом матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги.