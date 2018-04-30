Непобеждённый американский боец хочет провести поединок с Нурмагомедовым

Непобеждённый американский боец смешанного стиля Брайан Ортега, выступающий в полулёгком весе, изъявил желание сразиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ортега проведёт титульный бой в полулёгком весе против Макса Холлоуэя 7 июля на турнире UFC 226.

«Я хочу стать чемпионом в полулёгком весе, победив Макса Холлоуэя. В будущем я планирую провести бой против нынешнего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Я внимательно слежу за каждым его выступлением. Поединок против Хабиба входит в мои планы», — приводит слова Ортеги Sport24 со ссылкой на UFC Unfiltered.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, при каком условии состоится бой между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.