Три россиянина вышли в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске

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Три представителя России — Бекхан Оздоев, Роман Власов и Виталий Щур — вышли в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Каспийске.

Оздоев в весовой категории до 87 кг победил азербайджанца Ислама Аббасова со счётом 4:3. В финале россиянин встретится с грузином Роберти Коблиашвили.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов вышел в финал в категории до 77 кг, поборов азербайджанца Элвина Мурсалиева — 4:0. Власов в схватке за золото сразится с сербом Виктором Немешем.

Щур в весе до 130 кг сломил сопротивление грузина Якоби Каджаи со счётом 5:4. За титул чемпиона Европы российскому борцу будет противостоять Рыза Каяалп из Турции.

Россияне Василий Топоев (до 55 кг) и Заур Кабалоев (до 63 кг) уступили в своих полуфиналах.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей чемпионата Европы по спортивной борьбе с открытием турнира.

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