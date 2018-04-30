Легкоатлетка Муллина будет единственной россиянкой, которая выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги»

Прыгунья с шестом Ольга Муллина будет единственной россиянкой, которая выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в катарской Дохе.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Этап «Бриллиантовой лиги» состоится 4 мая в Дохе. Российские легкоатлеты принимают участие в международных стартах в нейтральном статусе. Ранее российский спортсмен Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне Милан — Сан-Ремо.