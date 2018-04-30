Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» летом может потратить £1 млрд на трансферы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку заявил, что клуб может потратить на приобретение новых футболистов в летнее трансферное окно £1 млрд.

«Не волнуйтесь, мы собираемся потратить много денег в следующем сезоне. Может быть, £1 млрд или что-то около этой суммы», — приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

Тренер отметил, что на самом деле нужно будет лишь точечно усилить команду одним или двумя футболистами.

В нынешнем сезоне чемпионы Англии потратили на переходы новых игроков €317,5 млн.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах может пропустить остаток чемпионата Англии по футболу из-за дисквалификации.