Куницкая раскритиковала российских болельщиков MMA, негативно отзывающихся о спортсменах из России

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яна Куницкая раскритиковала российских болельщиков ММА, которые негативно отзываются о спортсменах из России.

«Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют наихудшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Instagram Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке», — написала Куницкая в Instagram.

По словам спортсменки, её поклонники ежедневно пишут ей много слов поддержки, однако бывают и неприятные сообщения, которые идут именно от россиян.

«И вот сейчас Фёдор… Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?» — подчеркнула Куницкая.

Ранее сообщалось, что Емельяненко ведёт переговоры с главой Bellator об организации турнира в России.

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