СМИ: Помощник Клоппа в «Ливерпуле» покинул тренерский штаб после 17 лет совместной работы
Об этом сообщает Daily Record.
Специалист работал вместе с главным тренером команды Юргеном Клоппом на протяжении 17 лет. Отмечается, что отношения между тренерами испортились в течение сезона.
«Босниец перестал появляться на тактических собраниях команды и больше не влиял на формирование состава. Раньше он был единственным, к кому прислушивался Клопп», — заявил источник.
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