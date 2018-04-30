СМИ: Помощник Клоппа в «Ливерпуле» покинул тренерский штаб после 17 лет совместной работы

Босниец Желько Бувач покинул тренерский штаб английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Об этом сообщает Daily Record.

Специалист работал вместе с главным тренером команды Юргеном Клоппом на протяжении 17 лет. Отмечается, что отношения между тренерами испортились в течение сезона.

«Босниец перестал появляться на тактических собраниях команды и больше не влиял на формирование состава. Раньше он был единственным, к кому прислушивался Клопп», — заявил источник.

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