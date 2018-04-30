СМИ сообщили, что написано на кубке, который Фергюсон подарил Венгеру
«Подарок Арсену Венгеру от кавалера Ордена британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени «Манчестер Юнайтед» в знак признания его заслуг и достижений в «Арсенале» с 1996 по 2018 год», — изображено на кубке.
This is what Sir Alex Ferguson presented Arsene Wenger before today’s game. pic.twitter.com/Txooua3D8R— Simon Stone (@sistoney67) 29 апреля 2018 г.
Ранее Венгер после поражения «Арсенала» от МЮ заявил, что хочет выпить вина с Фергюсоном.