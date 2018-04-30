СМИ сообщили, что написано на кубке, который Фергюсон подарил Венгеру

Журналист BBC Саймон Стоун сообщил, что было выгравировано на кубке, который бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон подарил наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру перед началом матча между командами в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Подарок Арсену Венгеру от кавалера Ордена британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени «Манчестер Юнайтед» в знак признания его заслуг и достижений в «Арсенале» с 1996 по 2018 год», — изображено на кубке.

This is what Sir Alex Ferguson presented Arsene Wenger before today’s game. pic.twitter.com/Txooua3D8R — Simon Stone (@sistoney67) 29 апреля 2018 г.

Ранее Венгер после поражения «Арсенала» от МЮ заявил, что хочет выпить вина с Фергюсоном.