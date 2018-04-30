СМИ сообщили, что написано на кубке, который Фергюсон подарил Венгеру

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Журналист BBC Саймон Стоун сообщил, что было выгравировано на кубке, который бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон подарил наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру перед началом матча между командами в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Подарок Арсену Венгеру от кавалера Ордена британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени «Манчестер Юнайтед» в знак признания его заслуг и достижений в «Арсенале» с 1996 по 2018 год», — изображено на кубке.

Ранее Венгер после поражения «Арсенала» от МЮ заявил, что хочет выпить вина с Фергюсоном.

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