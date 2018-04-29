Венгер после поражения «Арсенала» от МЮ заявил, что хочет выпить вина с Фергюсоном

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) заявил, что хочет встретиться с бывшим наставником манкунианцев сэром Алексом Фергюсоном.

«Сейчас я просто хочу пойти и выпить бокал красного вина с сэром Алексом, потому что у него всегда есть хорошее вино», — приводит слова Венгера пресс-служба клуба. #MUFCvAFCpic.twitter.com/564JMDbD1H — Arsenal FC (@Arsenal) 29 апреля 2018 г. Ранее сообщалось, что Фергюсон сделал подарок Венгеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».