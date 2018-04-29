Фергюсон сделал подарок Венгеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
Фергюсон подарил Венгеру небольшой серебряный кубок в чёрной коробке, а также пригласил сфотографироваться нынешнего наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью, с которым у Венгера возникали конфликты в прошлом. Специалисты пожали друг другу руки.
#MerciArsènepic.twitter.com/w6VH6hkQNo— Arsenal FC (@Arsenal) 29 апреля 2018 г.
Ранее Моуринью признался, что сожалеет о некоторых словах, сказанных в адрес Венгера.