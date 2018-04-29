Фергюсон сделал подарок Венгеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон сделал подарок наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру перед началом матча между командами в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Фергюсон подарил Венгеру небольшой серебряный кубок в чёрной коробке, а также пригласил сфотографироваться нынешнего наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью, с которым у Венгера возникали конфликты в прошлом. Специалисты пожали друг другу руки.

Ранее Моуринью признался, что сожалеет о некоторых словах, сказанных в адрес Венгера.

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