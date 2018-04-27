Моуринью признался, что сожалеет о некоторых словах, сказанных в адрес Венгера

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что сожалеет о некоторых конфликтах с наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

«Я жалею, и он, вероятно, тоже. Без каких-то мелочей, слов, жестов можно было обойтись. Без них я чувствую себя лучше. Я всегда считал, что главные соперники — это наши лучшие друзья, ведь они подводят нас к пределу», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Венгер покинет «Арсенал» в конце текущего сезона.

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