Хет-трик Симеоне позволил «Фиорентине» обыграть «Наполи» в матче итальянской Серии А

Короткая ссылка
«Фиорентина» в родных стенах одержала крупную победу над «Наполи» в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Хет-трик в матче оформил нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне (34-я, 62-я и 94-я минуты).

На 8-й минуте матча «Наполи» остался в меньшинстве после удаления защитника Калиду Кулибали.

За три тура до конца чемпионата «Наполи», идущий на втором месте, отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Ювентуса» на четыре очка. «Фиорентина» занимает восьмое место с 54 баллами.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу над «Интером» в матче Серии А, забив два мяча на 87-й и 89-й минутах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных