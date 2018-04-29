Хет-трик Симеоне позволил «Фиорентине» обыграть «Наполи» в матче итальянской Серии А

«Фиорентина» в родных стенах одержала крупную победу над «Наполи» в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Хет-трик в матче оформил нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне (34-я, 62-я и 94-я минуты).

На 8-й минуте матча «Наполи» остался в меньшинстве после удаления защитника Калиду Кулибали.

За три тура до конца чемпионата «Наполи», идущий на втором месте, отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Ювентуса» на четыре очка. «Фиорентина» занимает восьмое место с 54 баллами.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу над «Интером» в матче Серии А, забив два мяча на 87-й и 89-й минутах.