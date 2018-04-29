Сборная Финляндии по хоккею стала победителем Шведских игр

Сборная Финляндии стала победителем четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

В заключительном матче финны переиграли шведов со счётом 3:1.

В составе сборной Швеции отличился Оливер Экман-Ларссон (30-я минута).

У финнов шайбы забросили Юусо Риикола (42-я), Вели-Матти Савинайнен (44-я) и Себастьян Ахо (60-я минута).

Сборная Финляндии с восемью очками завершила турнир на первом месте, шведы с шестью баллами стали вторыми. Третье место заняла сборная России (4), четвёртое — команда Чехии (0).

Ранее сборная России победила команду Чехии в третьем матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.