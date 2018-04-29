Сборная Финляндии по хоккею стала победителем Шведских игр

Короткая ссылка
Сборная Финляндии стала победителем четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

В заключительном матче финны переиграли шведов со счётом 3:1.

В составе сборной Швеции отличился Оливер Экман-Ларссон (30-я минута).

У финнов шайбы забросили Юусо Риикола (42-я), Вели-Матти Савинайнен (44-я) и Себастьян Ахо (60-я минута).

Сборная Финляндии с восемью очками завершила турнир на первом месте, шведы с шестью баллами стали вторыми. Третье место заняла сборная России (4), четвёртое — команда Чехии (0). 

Ранее сборная России победила команду Чехии в третьем матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных