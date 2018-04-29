«Манчестер Сити» повторил свой рекорд по количеству голов за сезон в АПЛ

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«Манчестер Сити» повторил клубное достижение по количеству голов в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) за один сезон.

Благодаря трём голам в матче 36-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» число голов команды в нынешнем сезоне достигло 102, что является повторением результата сезона-2013/14.

«Манчестер Сити» также стал первой командой в истории АПЛ, достигшей отметки в 100 голов всего за 35 матчей.

Подопечные Хосепа Гвардиолы также одержали 15-ю выездную победу в нынешнем сезоне, тем самым повторив рекорд чемпионата по данному показателю.

До завершения сезона «Манчестер Сити» проведёт ещё три матча — два на своём поле против «Хадерсфилд Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион», а также выездную игру с «Саутгемптоном».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и повторил рекорд по числу побед за сезон в АПЛ.

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