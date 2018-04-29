«Манчестер Сити» повторил свой рекорд по количеству голов за сезон в АПЛ

«Манчестер Сити» повторил клубное достижение по количеству голов в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) за один сезон.

Благодаря трём голам в матче 36-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» число голов команды в нынешнем сезоне достигло 102, что является повторением результата сезона-2013/14.

🚨 CLUB RECORD EQUALLED 🚨



102 goals in a single league campaign 🔥 #mancitypic.twitter.com/2nZrghZAdl — Manchester City (@ManCity) 29 апреля 2018 г.

«Манчестер Сити» также стал первой командой в истории АПЛ, достигшей отметки в 100 голов всего за 35 матчей.

🚨 RECORD BROKEN 🚨



We are the quickest team in @premierleague history to reach 100 goals for the season having done so in 35 games. 🔥 #mancity — Manchester City (@ManCity) 29 апреля 2018 г.

Подопечные Хосепа Гвардиолы также одержали 15-ю выездную победу в нынешнем сезоне, тем самым повторив рекорд чемпионата по данному показателю.

🚨 RECORD EQUALLED 🚨



15 away wins in a single @premierleague season 🔥 #mancity — Manchester City (@ManCity) 29 апреля 2018 г.

До завершения сезона «Манчестер Сити» проведёт ещё три матча — два на своём поле против «Хадерсфилд Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион», а также выездную игру с «Саутгемптоном».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и повторил рекорд по числу побед за сезон в АПЛ.