«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и повторил рекорд по числу побед за сезон в АПЛ

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«Манчестер Сити» на выезде нанёс разгромное поражение «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Победу «горожанам» принесли голы Лероя Зане, Фернандиньо, Гарбиэла Жесуса, а также автогол защитника «Вест Хэма» Пабло Сабалетты.

«Молотобойцы» ответили результативным ударом Аарона Крессвела.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала 30-й в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, команда повторила рекорд лондонского «Челси», установленный в прошлом году. У «горожан» есть ещё три тура, чтобы превзойти это достижение.

В турнирной таблице «Манчестер Сити», досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате, набрал 93 очка. «Вэст Хэм» с 35 баллами занимает 15-е место.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Суонси» в матче АПЛ.

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