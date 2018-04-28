Гол Фабрегаса принёс «Челси» победу над «Суонси» в матче АПЛ

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Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Суонси Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, отличившийся уже на четвёртой минуте.

«Челси» с 65 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Суонси» с 33 баллами располагается на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сыграл вничью со «Сток Сити» в матче АПЛ.

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