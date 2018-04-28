«Ливерпуль» сыграл вничью со «Сток Сити» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью со «Сток Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 0:0. В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 72-я очками располагается на третьей строчке. «Сток Сити» набрал 30 баллов и поднялся на 18-е место. Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии получила предложение продать стадион «Уэмбли» за £1 млрд.