«Ливерпуль» сыграл вничью со «Сток Сити» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью со «Сток Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 0:0.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 72-я очками располагается на третьей строчке. «Сток Сити» набрал 30 баллов и поднялся на 18-е место.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии получила предложение продать стадион «Уэмбли» за £1 млрд.

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