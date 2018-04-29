Надаль стал победителем турнира ATP в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.

В финале Рафаэль Надаль, первая ракетка мира, в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

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