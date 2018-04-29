Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата «Формула-1»

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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата «Формула-1».

Благодаря победе на Гран-при Азербайджана Хэмилтон набрал 70 очков. На второе место опустился немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (66 очков), третье занимает партнёр Феттеля по команде финн Кими Райкконен (48 очков). 

Ранее британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

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