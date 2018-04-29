«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и седьмой раз подряд стал чемпионом Шотландии по футболу

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«Селтик» разгромил «Глазго Рейнджерс» в матче 35-го тура чемпионата Шотландии.

Принципиальное соперничество завершилось со счётом 5:0.

Благодаря этой победе «Селтик» обеспечил себе чемпионский титул. Это чемпионство стало для клуба седьмым подряд и 49-м в истории.

По количеству титулов действующие чемпионы приблизились к мировому рекордсмену — «Рейнджерс». На его счету 54 трофея национального первенства. 

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард согласился возглавить шотландский футбольный клуб «Рейнджерс».

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