«Селтик» разгромил «Глазго Рейнджерс» в матче 35-го тура чемпионата Шотландии.

Принципиальное соперничество завершилось со счётом 5:0.

Благодаря этой победе «Селтик» обеспечил себе чемпионский титул. Это чемпионство стало для клуба седьмым подряд и 49-м в истории.

По количеству титулов действующие чемпионы приблизились к мировому рекордсмену — «Рейнджерс». На его счету 54 трофея национального первенства.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард согласился возглавить шотландский футбольный клуб «Рейнджерс».