«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и седьмой раз подряд стал чемпионом Шотландии по футболу
Принципиальное соперничество завершилось со счётом 5:0.
Благодаря этой победе «Селтик» обеспечил себе чемпионский титул. Это чемпионство стало для клуба седьмым подряд и 49-м в истории.
По количеству титулов действующие чемпионы приблизились к мировому рекордсмену — «Рейнджерс». На его счету 54 трофея национального первенства.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард согласился возглавить шотландский футбольный клуб «Рейнджерс».