СМИ: Джеррард согласился возглавить ФК «Рейнджерс»
Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, Джеррард намерен взять в тренерский штаб экс-полузащитника «Ливерпуля» Гари Макаллистера.
В «Рейнджерс», который является самым титулованным клубом Шотландии, надеются, что Джеррард вернёт ему былое величие.
В настоящий момент рулевым «Рейнджерс» является Грэм Марти. За четыре тура до конца его команда располагается на третьем месте в чемпионате, отставая от «Селтика» на 10 очков.
Ранее сообщалось, что Джеррард может возглавить самый титулованный клуб Шотландии.