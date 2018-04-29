СМИ: Джеррард согласился возглавить ФК «Рейнджерс»

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Главный тренер юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард согласился возглавить шотландский футбольный клуб «Рейнджерс».

Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, Джеррард намерен взять в тренерский штаб экс-полузащитника «Ливерпуля» Гари Макаллистера.

В «Рейнджерс», который является самым титулованным клубом Шотландии, надеются, что Джеррард вернёт ему былое величие.

В настоящий момент рулевым «Рейнджерс» является Грэм Марти. За четыре тура до конца его команда располагается на третьем месте в чемпионате, отставая от «Селтика» на 10 очков.

Ранее сообщалось, что Джеррард может возглавить самый титулованный клуб Шотландии.

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