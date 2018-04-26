СМИ: Стивен Джеррард может возглавить самый титулованный клуб Шотландии

Короткая ссылка
Главный тренер юношеской команды английского футбольного клуба «Ливерпуль» Стивен Джеррард является основным кандидатом на пост наставника шотландского «Рейнджерс».

Об этом сообщает Scotsman.

По информации издания, президент клуба Дэйв Кинг уже связался с бывшим капитаном «Ливерпуля», чтобы обсудить возможность контракта.

В настоящий момент рулевым «Рейнджерс» является Грэм Марти. За четыре тура до конца его команда располагается на втором месте в чемпионате, отставая от «Селтика» на 10 очков.

«Рейнджерс» является самым титулованным клубом Шотландии, в его активе 54 победы в чемпионатах страны.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных