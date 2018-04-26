СМИ: Стивен Джеррард может возглавить самый титулованный клуб Шотландии
Об этом сообщает Scotsman.
По информации издания, президент клуба Дэйв Кинг уже связался с бывшим капитаном «Ливерпуля», чтобы обсудить возможность контракта.
В настоящий момент рулевым «Рейнджерс» является Грэм Марти. За четыре тура до конца его команда располагается на втором месте в чемпионате, отставая от «Селтика» на 10 очков.
«Рейнджерс» является самым титулованным клубом Шотландии, в его активе 54 победы в чемпионатах страны.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена.