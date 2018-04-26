СМИ: Стивен Джеррард может возглавить самый титулованный клуб Шотландии

Главный тренер юношеской команды английского футбольного клуба «Ливерпуль» Стивен Джеррард является основным кандидатом на пост наставника шотландского «Рейнджерс».

Об этом сообщает Scotsman.

По информации издания, президент клуба Дэйв Кинг уже связался с бывшим капитаном «Ливерпуля», чтобы обсудить возможность контракта.

В настоящий момент рулевым «Рейнджерс» является Грэм Марти. За четыре тура до конца его команда располагается на втором месте в чемпионате, отставая от «Селтика» на 10 очков.

«Рейнджерс» является самым титулованным клубом Шотландии, в его активе 54 победы в чемпионатах страны.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена.