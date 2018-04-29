Колобков: Фёдор Емельяненко продолжает оставаться лидером в смешанных единоборствах

Министр спорта России Павел Колобков поздравил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко с победой над американцем Фрэнком Миром.

«Я давно знаком с Фёдором и очень рад за него. Возвратившись в профессиональный спорт после длительного перерыва, он продолжает оставаться лидером в смешанных единоборствах, устанавливает новые рекорды», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он отметил, что прошедший бой стал доказательством «невероятной физической формы» Емельяненко, одержавшего победу за 48 секунд над противником, который превосходит его в весе.

«Поздравляю Фёдора. Его успехи способствуют развитию смешанных единоборств в нашей стране», — добавил Колобков.

Ранее главный тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай дал свою оценку бою между Емельяненко и Миром.