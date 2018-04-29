Тренер сборной России по ММА: Мир пошёл на Емельяненко по-колхозному

Главный тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай дал свою оценку бою между Фёдором Емельяненко и Фрэнком Миром, в котором победу через 48 секунд после начала праздновал россиянин.

«В начале самого боя Фрэнк Мир пошёл вперёд, было видно, что он намерен обескуражить Федора и досрочно закончить поединок в такой рубке. Мир пошёл по-колхозному, но в этом тоже была опасность для нашего бойца. Соперник свеж, удары быстры, и хоть они были кривыми и корявыми, в то же время они были коварными», — цитирует Капшая РИА Новости.

Он также отметил, что у тяжеловесов всё может решить один удар. Фёдор Емельяненко, по мнению специалиста, был готов к этому бою.

«Мир зацепил Фёдора, но он сориентировался в ситуации, развернулся и своих возможностей не упустил. Человек решил с ним побоксировать, ну вот и побоксировал 48 секунд», — сказал Капшай.

Ранее боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что ведёт переговоры с президентом Bellator Скоттом Кокером о проведении турнира в России.