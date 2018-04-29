Россиянки Дабижа и Мастикова выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который прошёл в Лангкави (Малайзия).

Об этом сообщает РИА Новости. В финальном поединке они обыграли пару из Нидерландов Катя Стам — Джулия Уолтерс со счётом 2:0 (21:10, 29:27). Третьими стали австралийки Фиби Белл и Джессика Нгауамо. Ранее сообщалось, что Пётр Бахнарь и Тарас Мыськив стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу.