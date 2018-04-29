Бахнарь и Мыськив стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Короткая ссылка
Россияне Пётр Бахнарь и Тарас Мыськив заняли второе место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в малайзийской Лангкави.

Об этом сообщает РИА Новости.

В финальном матче они потерпели поражение от австрийского дуэта Симон Фрюбауэр — Йорг Вуцль со счётом 1:2.

На третьей позиции расположились Инкиев Нуттанон и Падсавуд Седтават из Таиланда.

Ранее сообщалось, что Дабижа — Мастикова и Бахнарь — Мыськив вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных