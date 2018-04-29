Бахнарь и Мыськив стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Пётр Бахнарь и Тарас Мыськив заняли второе место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в малайзийской Лангкави.

Об этом сообщает РИА Новости.

В финальном матче они потерпели поражение от австрийского дуэта Симон Фрюбауэр — Йорг Вуцль со счётом 1:2.

На третьей позиции расположились Инкиев Нуттанон и Падсавуд Седтават из Таиланда.

Ранее сообщалось, что Дабижа — Мастикова и Бахнарь — Мыськив вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу.