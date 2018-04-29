Бахнарь и Мыськив стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
Россияне Пётр Бахнарь и Тарас Мыськив заняли второе место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в малайзийской Лангкави.
Об этом сообщает РИА Новости.
В финальном матче они потерпели поражение от австрийского дуэта Симон Фрюбауэр — Йорг Вуцль со счётом 1:2.
На третьей позиции расположились Инкиев Нуттанон и Падсавуд Седтават из Таиланда.
Ранее сообщалось, что Дабижа — Мастикова и Бахнарь — Мыськив вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube