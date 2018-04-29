Дабижа/Мастикова и Бахнарь/Мыськив вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Российские дуэты Ксения Дабижа/Дарья Мастикова и Пётр Бахнарь/Тарас Мыськив вышли в финал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в малайзийском Лангкави.

Об этом сообщает РИА Новости.

Дабижа и Мастикова в полуфинальном матче одолели пару из Австралии Фиби Белл/Джессика Нгауамо со счётом 2:1. В финале они встретятся с победительницами встречи Катя Стам/Джулия Ваутерс (Нидерланды) — Мартина Боннерова/Тереза Плухарова (Чехия).

Бахнарь и Мыськив нанесли поражение дуэту из Таиланда Инкиеву Нуттанону и Падсавуду Седтавату со счётом 2:0. В финале они сыграют с австрийцами Симоном Фрюбауэром и Йоргом Вуцлем.

Ранее сообщалось, что казанский «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по волейболу.