Казанский «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по волейболу

Казанский «Зенит» обыграл одноимённый клуб из Санкт-Петербурга в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу со счётом 3:0 и стал победителем турнира.

Счёт в серии до трёх побед достиг 3:0 в пользу казанского «Зенита». Для команды данное чемпионство стало десятым в истории и пятым подряд.

Петербургский «Зенит» впервые в истории завоевал медали национального чемпионата.

Ранее сообщалось, что волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России.