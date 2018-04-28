Казанский «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по волейболу

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Казанский «Зенит» обыграл одноимённый клуб из Санкт-Петербурга в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу со счётом 3:0 и стал победителем турнира.

Счёт в серии до трёх побед достиг 3:0 в пользу казанского «Зенита». Для команды данное чемпионство стало десятым в истории и пятым подряд.

Петербургский «Зенит» впервые в истории завоевал медали национального чемпионата.

Ранее сообщалось, что волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России.

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