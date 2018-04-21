Волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России
Волейболистки московского «Динамо» выиграли чемпионат России сезона-2017/18.
В финальной серии они переиграли казанское «Динамо» в трёх матчах. В третьей встрече московские волейболистки дома праздновали успех со счётом 3:2 (25:23, 19:25, 22:25, 25:12, 15:6).
Таким образом «Динамо» из Москвы стало третий раз подряд чемпионом страны.
Ранее сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу среди девушек до 17 лет.
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