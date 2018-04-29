Биатлонисты Елисеев и Щербинина поженились

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Анна Щербинина 28 апреля сыграли свадьбу.

Об этом в Instagram сообщила Галина Нечкасова.

☺️💓🤗#свадьбаЕлисеевых28042018 Публикация от Galina (@galina_nechkasova) 28 Апр 2018 в 1:21 PDT

Елисеев был в составе сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Щербинина является многократной победительницей и медалисткой этапов Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

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