Биатлонисты Елисеев и Щербинина поженились

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Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Анна Щербинина 28 апреля сыграли свадьбу.

Об этом в Instagram сообщила Галина Нечкасова.

☺️💓🤗#свадьбаЕлисеевых28042018

Публикация от Galina (@galina_nechkasova)

Елисеев был в составе сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Щербинина является многократной победительницей и медалисткой этапов Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее сообщалось, что Бьорндален попробует свои силы в новом виде спорта.

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