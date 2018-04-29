Биатлонисты Елисеев и Щербинина поженились
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Анна Щербинина 28 апреля сыграли свадьбу.
Об этом в Instagram сообщила Галина Нечкасова.
Елисеев был в составе сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Щербинина является многократной победительницей и медалисткой этапов Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее сообщалось, что Бьорндален попробует свои силы в новом виде спорта.
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