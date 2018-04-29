Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе Бэйла и Бензема из «Реала»
«Мы нуждаемся в них, и я сделаю всё возможное, чтобы на них не оказывалось давление извне. Они останутся с нами. Знаю, что все наши футболисты хотят выходить на поле и играть, но это невозможно», — цитирует Зидана Football Espana.
Он отметил, что его слова обращены не только к Бэйлу и Бензема, но и ко всем остальным членам коллектива.
«Мы должны стоять друг за друга, работать слажено, ведь до конца сезона остался лишь месяц», — добавил Зидан.
Ранее Зидан заявил, что Иньеста заслужил «Золотой мяч».