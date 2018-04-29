Европейский союз дзюдо заинтересован в проведении крупных соревнований в России

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Европейский союз дзюдо (EJU) заинтересован в организации крупных международных соревнований в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Сергея Соловейчика.

«Мы хотим проводить турниры в России и надеемся, что это будет возможно. Но мы не знаем, что завтра случится с политикой. Спортсмены 51 европейской страны с радостью примут участие в соревнованиях в России. Потому что они знают, что Российская Федерация умеет проводить соревнования, что россияне всегда ко всем, независимо от национальности, относятся очень радушно и доброжелательно», — заявил Соловейчик.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в общекомандном зачёте ЧЕ по дзюдо.

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