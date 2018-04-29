Захаров стал третьим в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии

Россиянин Илья Захаров занял третье место на этапе Мировой серии по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина, который проходит в канадском Монреале.

Захаров набрал 505,05 балла. Победителем стал представитель Китая Цао Юань (531,20), на втором месте расположился его соотечественник Се Сыи (529,30). Ещё один спортсмен из России Евгений Кузнецов показал четвёртый результат (463,95). Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер стали третьими в соревнованиях по прыжкам с вышки в миксте, набрав 299,82 балла. Ранее сообщалось, что российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона ватерпольной Евролиги среди женщин.