Захаров стал третьим в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии
Захаров набрал 505,05 балла.
Победителем стал представитель Китая Цао Юань (531,20), на втором месте расположился его соотечественник Се Сыи (529,30).
Ещё один спортсмен из России Евгений Кузнецов показал четвёртый результат (463,95).
Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер стали третьими в соревнованиях по прыжкам с вышки в миксте, набрав 299,82 балла.
Ранее сообщалось, что российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона ватерпольной Евролиги среди женщин.