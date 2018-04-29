«Бостон» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, обыграв «Милуоки»

«Бостон Селтикс» нанёс поражение «Милуоки Бакс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в четвертьфинал.

Прошедшая встреча в Бостоне завершилась со счётом 112:96.

Самым результативным игроком стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 32 очка.

Счёт в серии стал 4:3. Соперником «Бостона» по четвертьфиналу будет «Филадельфия Севенти Сиксерс».

В другом матче дня баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» победили «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 123:101 и повели в серии второго раунда плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что «Юта» переиграла в шести матчах «Оклахому» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА.