«Бостон» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, обыграв «Милуоки»
Прошедшая встреча в Бостоне завершилась со счётом 112:96.
Самым результативным игроком стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 32 очка.
Счёт в серии стал 4:3. Соперником «Бостона» по четвертьфиналу будет «Филадельфия Севенти Сиксерс».
В другом матче дня баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» победили «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 123:101 и повели в серии второго раунда плей-офф НБА.
Ранее сообщалось, что «Юта» переиграла в шести матчах «Оклахому» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА.