«Юта» переиграла в шести матчах «Оклахому» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА
Шестой матч серии завершился со счётом 96:91 в пользу «Юты».
Самым результативным игроком матча стал игрок «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, набравший 46 очков.
Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл с 38 набранными баллами.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:2 в пользу команды «Юта Джаз». В 1/4 финала «Юта» встретится с «Хьюстон Рокетс».
Ранее «Индиана» разгромила «Кливленд» в шестом матче серии плей-офф НБА.