«Юта» переиграла в шести матчах «Оклахому» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА

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Команда «Юта Джаз» переиграла клуб «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче серии и вышла в 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Шестой матч серии завершился со счётом 96:91 в пользу «Юты». 

Самым результативным игроком матча стал игрок «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, набравший 46 очков.

Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл с 38 набранными баллами. 

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:2 в пользу команды «Юта Джаз». В 1/4 финала «Юта» встретится с «Хьюстон Рокетс».

Ранее «Индиана» разгромила «Кливленд» в шестом матче серии плей-офф НБА. 

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