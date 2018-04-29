«Бостон» обыграл «Тампу» в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Рик Нэш (18-я и 33-я минуты), Патрис Бержерон (21-я и 51-я минуты), Брэд Маршанд (44-я минута) и Джейк Дебраск (54-я минута).

Российский нападающий «молний» Сергей Сергачёв забил один из голов своей команды (34-я минута). Также отличился Дэн Жирарди (23-я минута).

Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу «Бостона». Следующая игра состоится 1 мая.

Ранее сообщалось, что в НХЛ определили номинантов на приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.