«Бостон» обыграл «Тампу» в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли

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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Рик Нэш (18-я и 33-я минуты), Патрис Бержерон (21-я и 51-я минуты), Брэд Маршанд (44-я минута) и Джейк Дебраск (54-я минута).

Российский нападающий «молний» Сергей Сергачёв забил один из голов своей команды (34-я минута). Также отличился Дэн Жирарди (23-я минута).

Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу «Бостона». Следующая игра состоится 1 мая.

Ранее сообщалось, что в НХЛ определили номинантов на приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

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