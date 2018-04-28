В НХЛ определили номинантов на приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата

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Стали известны номинанты на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ими стали Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз», Тэйлор Холл из «Нью-Джерси Дэвилз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба НХЛ.

Копитар установил личный рекорд результативности, набрав 92 очка (35 голов и 57 передач) в 82 матчах. Холл помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф, заработав 93 результативных балла (39+54) в 76 играх. Маккиннон набрал 97 (39+58) очков в 74 матчах регулярного сезона, на его счету лучший показатель заброшенных победных шайб — 12. 

Ранее «Виннипег Джетс» на выезде нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

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