Сборные США и Финляндии вышли в финал юниорского ЧМ по хоккею

Сборные США и Финляндии сыграют в финале чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.

В полуфинале американцы со счётом 4:1 обыграли чехов, а команда Финляндии одержала победу над Швецией — 2:0. Финал и матч за третье место состоятся на арене «Трактор» в Челябинске 29 апреля. Ранее эксперт назвал причины поражения сборной России по хоккею от США в четвертьфинале юниорского ЧМ.