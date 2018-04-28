Сборные США и Финляндии вышли в финал юниорского ЧМ по хоккею

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Сборные США и Финляндии сыграют в финале чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.

В полуфинале американцы со счётом 4:1 обыграли чехов, а команда Финляндии одержала победу над Швецией — 2:0.

Финал и матч за третье место состоятся на арене «Трактор» в Челябинске 29 апреля.

Ранее эксперт назвал причины поражения сборной России по хоккею от США в четвертьфинале юниорского ЧМ.

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