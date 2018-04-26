Эксперт назвал причины поражения сборной России по хоккею от США в четвертьфинале юниорского ЧМ

Короткая ссылка
Известный российский хоккеист и тренер Андрей Николишин прокомментировал поражение юниорской сборной страны от команды США в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.

«У американцев сыграли лидеры — все из первого звена забили по голу. А наши лидеры, к сожалению, сегодня промолчали, за исключением Руслана Исхакова, который в одиночку организовал шикарный гол. Все остальные лидеры сегодня никак не сыграли. Обидно, что не все сильнейшие были на чемпионате. Не было ни Андрея Свечникова, ни Григория Денисенко — тех ребят, которые у нас действительно являются голеадорами, забивающими. По непонятным причинам их не было в сборной», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Николишина, на решающем отрезке встречи с американцами игроков сборной России подвели эмоции.

«Перегорели немного, обрадовались, что заработали удаление, что сейчас с шашками наголо забьём, реализуем. Побежали в атаку прямо со вбрасывания и пропустили очень хорошую и быструю контратаку. Я бы на этом не заострял внимания, ещё оставалось играть достаточно много времени. Нужно было предпринимать действия. К сожалению, большинство провели бездарно, не реализовали. Реализация большинства решает исходы матчей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею проиграла команде США и завершила выступления на домашнем ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных