Эксперт назвал причины поражения сборной России по хоккею от США в четвертьфинале юниорского ЧМ

Известный российский хоккеист и тренер Андрей Николишин прокомментировал поражение юниорской сборной страны от команды США в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.

«У американцев сыграли лидеры — все из первого звена забили по голу. А наши лидеры, к сожалению, сегодня промолчали, за исключением Руслана Исхакова, который в одиночку организовал шикарный гол. Все остальные лидеры сегодня никак не сыграли. Обидно, что не все сильнейшие были на чемпионате. Не было ни Андрея Свечникова, ни Григория Денисенко — тех ребят, которые у нас действительно являются голеадорами, забивающими. По непонятным причинам их не было в сборной», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Николишина, на решающем отрезке встречи с американцами игроков сборной России подвели эмоции.

«Перегорели немного, обрадовались, что заработали удаление, что сейчас с шашками наголо забьём, реализуем. Побежали в атаку прямо со вбрасывания и пропустили очень хорошую и быструю контратаку. Я бы на этом не заострял внимания, ещё оставалось играть достаточно много времени. Нужно было предпринимать действия. К сожалению, большинство провели бездарно, не реализовали. Реализация большинства решает исходы матчей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею проиграла команде США и завершила выступления на домашнем ЧМ.