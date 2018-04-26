Юниорская сборная России по хоккею проиграла США и завершила выступления на домашнем ЧМ

В четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, сборная России потерпела поражение от команды США со счётом 1:5.

Единственную шайбу в составе российской команды в матче забросил форвард Руслан Исхаков. Этот успех позволил американским юниорам выйти в полуфинал турнира. Российские хоккеисты, в свою очередь, завершили выступления на домашнем ЧМ. Ранее сообщалось, что сборные Швеции и Финляндии вышли в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею.