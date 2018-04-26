Сборные Швеции и Финляндии пробились в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею
Сборные Швеции и Финляндии стали первыми полуфиналистами юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.
В четвертьфинале шведские юниоры разгромили команду Словакии со счётом 6:1, а финны оказались сильнее сборной Белоруссии — 5:2.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с США в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею.
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