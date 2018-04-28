Россиянин Башаев завоевал серебряную медаль на ЧЕ по дзюдо

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Россиянин Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который завершился в Тель-Авиве.

Об этом сообщает РИА Новости.

В финальном поединке Башаев потерпел поражение от представителя Чехии Лукаша Крпалека, получившего оценку «иппон».

Бронзу взяли голландец Хенк Грол и австриец Штефан Хегуи.  

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве.

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