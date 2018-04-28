Россиянин Башаев завоевал серебряную медаль на ЧЕ по дзюдо
Россиянин Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который завершился в Тель-Авиве.
Об этом сообщает РИА Новости.
В финальном поединке Башаев потерпел поражение от представителя Чехии Лукаша Крпалека, получившего оценку «иппон».
Бронзу взяли голландец Хенк Грол и австриец Штефан Хегуи.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube