Россиянин Башаев завоевал серебряную медаль на ЧЕ по дзюдо

Россиянин Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который завершился в Тель-Авиве.

Об этом сообщает РИА Новости. В финальном поединке Башаев потерпел поражение от представителя Чехии Лукаша Крпалека, получившего оценку «иппон». Бронзу взяли голландец Хенк Грол и австриец Штефан Хегуи. Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве.