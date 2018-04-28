«Севилья» объявила об отставке главного тренера Монтеллы

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Испанский футбольный клуб «Севилья» объявил об отставке Винченцо Монтеллы с должности главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами.

До конца сезона командой будет руководить Хоакин Капаррос, возглавлявший «Севилью» с 2000 по 2005 год.

Монтелла возглавил «Севилью» в конце 2017 года. Под его руководством команда в 28 матчах одержала 11 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона ушёл в отставку с поста главного тренера футбольного клуба ОАЭ.

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