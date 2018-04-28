«Севилья» объявила об отставке главного тренера Монтеллы
Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами.
До конца сезона командой будет руководить Хоакин Капаррос, возглавлявший «Севилью» с 2000 по 2005 год.
Монтелла возглавил «Севилью» в конце 2017 года. Под его руководством команда в 28 матчах одержала 11 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.
Ранее сообщалось, что Диего Марадона ушёл в отставку с поста главного тренера футбольного клуба ОАЭ.