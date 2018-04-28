Марадона ушёл в отставку с поста главного тренера футбольного клуба ОАЭ
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сообщил об уходе с поста главного тренера команды «Аль-Фуджейра», выступающей во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
- Reuters
- © Eddie Keogh
Причиной увольнения стал невыход команды в высший дивизион первенства ОАЭ, сообщает BBC.
Марадона возглавлял «Аль-Фуджейру» с мая 2017 года.
Ранее Марадона назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2018 в России.
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