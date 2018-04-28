Марадона ушёл в отставку с поста главного тренера футбольного клуба ОАЭ

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сообщил об уходе с поста главного тренера команды «Аль-Фуджейра», выступающей во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Reuters

© Eddie Keogh

Причиной увольнения стал невыход команды в высший дивизион первенства ОАЭ, сообщает BBC. Марадона возглавлял «Аль-Фуджейру» с мая 2017 года. Ранее Марадона назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2018 в России.