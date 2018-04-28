Марадона ушёл в отставку с поста главного тренера футбольного клуба ОАЭ

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сообщил об уходе с поста главного тренера команды «Аль-Фуджейра», выступающей во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
Марадона ушёл в отставку с поста главного тренера футбольного клуба ОАЭ
  • Reuters
  • © Eddie Keogh

Причиной увольнения стал невыход команды в высший дивизион первенства ОАЭ, сообщает BBC.

Марадона возглавлял «Аль-Фуджейру» с мая 2017 года. 

Ранее Марадона назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

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