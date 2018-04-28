В Китае намерены открыть футбольную школу имени Андрея Шевченко

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В Китае намерены открыть футбольную школу имени обладателя «Золотого мяча», победителя Лиги чемпионов украинца Андрея Шевченко.

Делегация из китайской провинции Хэнань посетила учебно-тренировочную базу киевского «Динамо».

«Представители провинции Хэнань обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать её именем Андрея Шевченко, потому что у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего это великие спортсмены — братья Кличко и Андрей Шевченко», — цитирует директора детско-юношеской школы «Динамо» Александра Ищенко пресс-служба киевского клуба.

Ранее известный в прошлом бразильский футболист Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново» и пообщался с её воспитанниками.

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